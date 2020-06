Serão apenas 80 unidades disponíveis para o mercado nacional e os preços arrancam nos 38.017 euros e fecham nos 49.478 euros.

Quem fez a pré-reserva do carro tem, agora, duas opções: ou recebem já em setembro o seu ID.3 sem todo o “software” previsto, ou esperam pelo final do ano para receberem o carro. No primeiro caso, passa a fazer parte do Clube First Mover e no início de 2021, terá o software atualizado (com as funções Head-Up Display, realidade aumentada e App Connect). A adesão ao Clube First Mover é uma comunidade que reunirá os que reservaram o carro e querem já o seu ID.3 e vão ser consultados pela VW no sentido de darem a sua opinião e experiência ao volante do ID.3, recebendo benefícios exclusivos que a casa alemã ainda não divulgou. No segundo caso, o ID.3 será entregue com todas as funções ativas e, espera a VW, sem nenhum problema.

O ID.3 First estará disponível em Portugal com três versões diferentes: ID.3 First (base), ID.3 First Plus (equipamento orientado para o estilo) e ID.3 First Max (equipamento tecnológico).

De série, em todas as versões, os pedais com imagem “play/pause”, logótipo First no volante, ecrã inicial exclusivo, logótipo First no guarda lamas e como decoração exclusiva do pilar C, ar condicionado com duas zonas, controlo por voz, car2X, volante multifunções aquecido, sistema de navegação Discover Pro (com streaming e internet), sensor de chuva, cruise control adaptativo e App Connect. Algum deste equipamento, no caso de querer o seu ID.3 já em setembro, estará desligado.

Quanto ao equipamento específico de cada versão, destaque para as jantes de 18 polegadas, luz ambiente de 10 cores, consola central com compartimento de arrumação e painéis de portas em tecido, para o ID.3 First. O First Plus oferece jantes de 19 polegadas, luz ambiente com 30 cores, consola central com compartimento de arrumação iluminado e com cobertura deslizante, painéis de portas com pele sintética, câmara traseira, faróis LED Matrix, faixa de LED entre os faróis e iluminação dos puxadores de porta. Finalmente, o First Plus acrescenta jantes de 20 polegadas, Head Up Display com realidade aumentada, teto panorâmico, compartimento mala de viagem na bagageira, carregamento por indução do smartphone, ajuste lombar com massagem, Travel Assist + Lane Assist + Lane Keeping Assist e Emergrncy Assist.

As cores disponíveis são quatro: Branco Glaciar, Cinza Mangan, Verde Makena e Conza Moonstone, com interiores em preto e Cinzento Platium (First), brnaco e Laranja Safrano e Cinza Dusty Dark e preto e cinza Dusty Dark (First Plus).

Todos os ID.3 que vão ser vendidos têm a bateria de 58 kWh, motor elétrico de 204 CV e 310 Nm, tendo uma autonomia entre 300 e 420 km. Tem capacidade de carregamento rápido 100 kW, bastando meia hora dá recuperar 290 km de autonomia. A bateria tem uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilómetros.

Quanto aos preços, sem despesas administrativas e o transporte, o ID.3 First custa 38.047 euros, o ID.3 First Plus fica por 43.746 euros e o ID.3 First Max tem uma etiqueta de preço de 49.478 euros.