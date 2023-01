De acordo com o estudo Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas em Cabo Verde, relativo ao terceiro trimestre de 2022, elaborado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), o país contava naquele período com 577.582 cartões SIM ativos, entre as duas operadoras de telecomunicações móveis, com uma taxa de penetração equivalente a 101% da população.

Tratou-se de uma quebra de 0,73% em relação ao trimestre anterior e de 1,5% em termos homólogos.

No período imediatamente anterior à pandemia de covid-19, em dezembro de 2019, Cabo Verde contava com um total de 595.681, quando atingiu uma taxa de penetração de 108%, mas que foi então uma quebra de 2% face ao recorde do ano anterior.

A operadora CV Móvel, do grupo estatal Cabo Verde Telecom, detinha em setembro passado 68% destes cartões SIM ativos, enquanto a Unitel T+ contava com uma quota de 32%.

Ainda nas redes móveis, o relatório da ARME refere que o total de cartões SIM "dedicados exclusivamente" às conexões à Internet móvel foi de 29.828 no final do terceiro trimestre de 2022, o que representa 5% do número de cartões ativos, menos 1% em relação ao trimestre anterior e menos 12% em relação ao período homólogo do ano anterior.

PVJ // VM

Lusa/Fim