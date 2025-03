De acordo com dados oficiais, o número de turistas que passou por Macau só foi superado em janeiro e fevereiro de 2019 -- antes da pandemia de covid--19 --, período em que registou mais de 6,97 milhões de visitantes.

No entanto, segundo a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), mais de 59% dos visitantes (4,04 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia na cidade.

Em 2024, o Governo Central divulgou uma série de medidas de apoio a Macau, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a mais 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

Além disso, desde 01 de janeiro que os residentes da vizinha cidade de Zhuhai podem visitar Macau uma vez por semana e ficar até sete dias.

Em resultado, a esmagadora maioria (91,3%) dos turistas que chegaram a Macau nos dois primeiros meses do ano vieram da China continental ou Hong Kong, enquanto menos de 449 mil foram visitantes internacionais.

Ainda assim, o mês de fevereiro registou uma queda de 4,4% no número de visitantes, em comparação com igual período de 2024, para 3,15 milhões, uma descida que a DSEC justificou com a variação do Ano Novo Lunar.

A chamada 'semana dourada' do Ano Novo Lunar, um período de feriados na China continental, que muda consoante o calendário lunar, decorreu este ano entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

Em 2024, esta época alta para o turismo em Macau aconteceu totalmente em fevereiro.

De acordo com dados da Polícia de Segurança Pública de Macau, entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro entraram na região 1,31 milhões de turistas, uma média diária de 163.700.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que esperava uma média diária de 185 mil visitantes durante a 'semana dourada'.

No mesmo dia, Senna Fernandes disse que Portugal pode ajudar Macau a atrair no futuro mais visitantes vindos do resto da Europa.

A dirigente deu como exemplo a reunião semianual da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA, na sigla em inglês), que se irá realizar em Macau, em junho.

Senna Fernandes disse ainda esperar que Macau possa receber entre 38 e 39 milhões de visitantes este ano.

Em agosto, a dirigente apontou como meta mais de três milhões de visitantes internacionais em 2025.

Macau recebeu no ano passado 34,9 milhões de visitantes, mais 23,8% do que no ano anterior, mas ainda longe do recorde de 39,4 milhões fixado em 2019, antes da pandemia.

