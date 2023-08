Em relação ao mês anterior, em julho houve um acréscimo de 3.691 pessoas a receber prestações de desemprego e, em relação ao mês homólogo, registou-se uma subida de 7.808 beneficiários.

O valor médio das prestações de desemprego em julho foi de 576,80 euros.

Os subsídios de desemprego totalizaram 128.015, um aumento mensal de 2,5% (mais 3.106 beneficiários) e de 5,3% em termos homólogos (mais 6.392 beneficiários).

No caso do subsídio social de desemprego inicial, o número de beneficiários caiu face a junho em 2,9%, mas subiu na comparação homóloga em 30,2%, totalizando 6.433.

Já o subsídio social de desemprego subsequente foi processado a 23.489 beneficiários em julho, representando uma diminuição de 1,2% face a junho e uma redução de 13,5% em comparação com o mês homólogo.

As prestações de desemprego são maioritariamente requeridas por homens (58,8%), correspondendo a 98.546 beneficiários, segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados no total do país aumentou 2,5% em julho, face ao período homólogo, e em 2,4% face a junho, para 284.330.

