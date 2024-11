Número de passageiros sobe em todos os modos de transporte em 2023

O número de passageiros transportados subiu em 2023, em todos os modos de transporte, com mais 10,1% no rodoviário, 16,7% no ferroviário, 20,7% no metropolitano, 18,9% no aéreo e 21,5% no fluvial, segundo o INE.