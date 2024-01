De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, com dados até outubro último, em todo o país estavam disponíveis 1.507 caixas ATM, número que compara com as 1.573 em 2022.

Em 2021, os bancos moçambicanos tinham disponíveis 1.637 caixas ATM e em 2020 um total de 1.710, em todo o país.

No mesmo relatório, em que não são apontadas explicações para este declínio, o Banco de Moçambique refere ainda que o país contava no final de outubro com 27.226 terminais de pagamento automático (TPA/POS), neste caso um recuo de 25,5% face aos 36.541 POS disponíveis pelos bancos no final de 2020.

Em contrapartida, o número de cartões em circulação continua a subir e chegou em outubro a 3.955.038, essencialmente de débito, contra 3.194.148 em 2020.

No final de outubro estavam ativos em Moçambique, segundo o banco central, 3.439.120 cartões de débito, 124.718 cartões de crédito e 264.145 cartões pré-pagos.

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

PVJ // VM

Lusa/Fim