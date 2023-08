Esta figura, criada em 2009, pode ser usada pelos clientes bancários que não tenham conseguido contratar ou renegociar créditos, fomentando a comunicação entre as partes.

Segundo o Banco de Portugal (BdP), foram abertos, em 2022, 517 processos, o que compara com 646 em 2021 (menos 20%), acrescentando que foram enquadrados nas competências do Mediador de Crédito 426 processos.

Destes, houve 26 processos de mediação, 378 de esclarecimento e 22 classificados como "arquivados", ou seja, que não evoluíram para mediação ou por falta de elementos ou por ter havido um acordo.

Segundo o BdP, nos processos abertos estavam ainda 25 que não se enquadravam nas competências de Mediador de Crédito e 66 que, no final do ano, estavam pendentes de classificação.

Por outro lado, tendo em consideração os processos abertos em 2022 e os transitados de anos anteriores, o número enquadrado nas competências do Mediador de Crédito registou um aumento de 588 entre o final de 2021 e o final de 2022, destacou o BdP, o que compara com 636 entre o fim de 2020 e de 2021.

A instituição revelou ainda que, quanto à proveniência dos processos, os pedidos apresentados diretamente pelos requerentes ao Mediador de Crédito, 362, representam 70% do total, comparado com 63% em 2021.

Já os pedidos recebidos através do Banco de Portugal deram origem a 149 processos (29% do total, face a 33% em 2021), destacando-se ainda a abertura de seis processos com origem em pedidos encaminhados pelo Ministério das Finanças, 1% do total (4% no ano anterior).

Em relação aos assuntos tratados, a renegociação de créditos de particulares representou 46% do total, sendo que a categoria "outros assuntos", requerida por particulares, teve um peso de 54%, abrangendo pedidos enviados a instituições de crédito, para resolução e esclarecimento de questões no âmbito da relação creditícia.

O BdP divulgou ainda um balanço sobre os resultados, concluindo que a taxa de sucesso das mediações concluídas em 2022, no âmbito dos processos abertos esse ano, foi de 92%. Contabilizando processos abertos esse ano e em anteriores, a taxa de sucesso foi de 81%. Já no período entre 2009 e 2022, a instituição deu conta de uma taxa de sucesso global de 65%.

De acordo com o BdP, no primeiro trimestre deste ano foram abertos 149 processos até ao dia 26 de março, o que compara com 107 no período homólogo.

