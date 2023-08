De acordo com as estatísticas de taxas de juro e de montantes de novos empréstimos e depósitos bancários de empresas e particulares atualizadas para junho de 2023, divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), "a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu de 4,16% em maio para 4,25% em junho, atingindo o valor mais alto desde fevereiro de 2012".

A instituição liderada por Mário Centeno refere que "também as taxas de juro médias de novos empréstimos para outros fins aumentaram 0,09 pontos percentuais (de 5,21% para 5,30%)".

No entanto, as taxas de juro médias "diminuíram na finalidade de consumo (de 8,73% em maio para 8,60% em junho)", acrescenta.

No mês de junho, "as novas operações de empréstimos aos particulares totalizaram 2.165 milhões de euros, menos 126 milhões do que em maio".

O BdP refere que se verificaram "quedas nas finalidades de habitação e de consumo (de 101 e 31 milhões de euros, respetivamente) e que, em sentido inverso, "as novas operações de empréstimos para outros fins aumentaram seis milhões de euros".

Já o valor de novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas foi de 2.004 milhões de euros, mais 227 milhões do que no mês anterior.

"A taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas aumentou de 5,45% em maio para 5,50% em junho", refere o BdP.

Esta subida aconteceu "quer nos empréstimos até um milhão de euros (de 5,57% para 5,70%), quer nos empréstimos acima de um milhão de euros (de 5,25% para 5,27%)".

De acordo com o BdP, para estas estatísticas são consideradas as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na área do euro.

