No início do mês, o SJ escreveu uma carta à administração da Global Media a lembrar que a empresa estava em incumprimento no que diz respeito ao pagamento, referente a abril, aos trabalhadores a recibos verdes, bem como no que diz respeito à regularização do subsídio de Natal.

"Em face ao incumprimento, e sem um compromisso firme de que a situação ficará resolvida a breve trecho, o SJ não terá outra solução senão a de prosseguir com o caso para tribunal, tendo já toda a documentação preparada e pronta para avançar", devido aos atrasos nos pagamentos dos subsídios de Natal, anunciou a estrutura sindical.

O SJ vai levar, na terça-feira, estas questões a uma reunião com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela a comunicação social, Pedro Duarte.

Na semana passada, o SJ pediu uma reunião urgente ao Governo para abordar a "grave situação" dos trabalhadores a recibos verdes da Global Media, denunciando que há jornalistas com dois meses de vencimento em atraso.

Em 05 de junho, a Autoridade da Concorrência (AdC) divulgou a sua deliberação sobre a compra de títulos da GMG pela NI, referindo que esta operação não constituía uma operação de concentração, depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter dado 'luz verde'.

A operação inclui marcas como o Jornal de Notícias (JN), Jornal de Notícias História e os 'sites' NTV e Delas, Notícias Magazine, o desportivo O Jogo, Volta ao Mundo e Evasões.

Em 29 de abril, a Notícias Ilimitadas tinha notificado a AdC da operação.

A Notícias Ilimitadas é detida pela Verbos Imaculados, que se dedica à produção, edição, venda e distribuição de jornais e revistas a outros meios de comunicação social.

