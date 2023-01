Segundo o despacho presidencial consultado pela Lusa, publicado em Diário da República, o contrato de prestação de serviços será feito através de um procedimento de contratação simplificada (ajuste direito), tendo em conta "a necessidade e urgência de conceção e implementação deste importante instrumento de planeamento de âmbito territorial"

O novo PDN, "um dos principais documentos de gestão de médio prazo do Governo de Angola", irá abranger o quinquénio 2023-2027, após as eleições gerais de 24 de agosto terem renovado o mandato do atual Presidente angolano, João Lourenço, e legitimado o programa de Governo 2022-2027.

RCR // LFS

Lusa/fim