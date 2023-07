Em comunicado, a operadora indicou que "desde o dia 01 de julho, tem à venda o novo Passe Ferroviário Nacional", que é válido para utilização a partir do dia 01 de agosto.

O título "terá um valor mensal fixo de 49 euros e já pode ser requisitado em qualquer bilheteira da CP", disse a operadora.

"Este passe abrangerá exclusivamente todas as viagens nos comboios regionais em todo o território nacional (não sendo aplicável aos comboios inter-regionais e urbanos), independentemente do ponto de partida ou destino", destacou a empresa, assegurando que assim será possível "viajar, sem limitações de horários ou restrições de períodos de alta procura, oferecendo assim uma opção de transporte económica e ambientalmente amigável".

O Passe Ferroviário Nacional não acumula com outros descontos, detalhou a transportadora.

Na sexta-feira, o Ministério das Infraestruturas disse à Lusa que o passe já tinha sido criado.

Em causa está a concretização de uma medida inscrita no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), na sequência de uma proposta do Livre.

"Está criado o Passe Ferroviário Nacional", disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, precisando que, uma vez garantidas as questões técnicas e legais necessárias, o passe "é válido em qualquer comboio regional, independentemente da origem, do destino e do horário".

O novo título pode ser carregado mensalmente, como qualquer outro passe.

ALN (LT/ANE) // MSF

Lusa/Fim