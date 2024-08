Segundo os dados provisórios hoje divulgados pelo banco central, em junho foram realizados 123.569 contratos de crédito aos consumidores, o que representa uma quebra homóloga de 2,6% e um recuo de 11,7% em cadeia.

Os dados do banco central detalham que o valor do novo crédito automóvel somou 261 milhões de euros em junho, uma quebra de 8,9% face ao mês anterior, tendo o número de novos créditos neste segmento diminuído 8,5% para 17.427.

Já o crédito pessoal concedido no sexto mês do ano somou 273 milhões de euros, um recuo de 13,3% face a maio, sendo a maior parcela relativa a crédito pessoal "sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades" (perto de 263 milhões de euros).

Em número, os novos contratos de crédito pessoal totalizaram 37.304, uma descida de 14,7% relativamente a maio.

Considerando o crédito concedido através de cartões de crédito e facilidades de descoberto, o montante de novos contratos recuou 13,4% em cadeia, para 104 milhões de euros, com 68.838 novos contratos celebrados, uma diminuição de 10,8%.

Quanto ao número de contratos com subvenção, representou 4,6% do total de contratos de crédito aos consumidores em junho, o que compara com 5,6% no mês homólogo e 4,6% em maio.

Em valor, os novos contratos de crédito aos consumidores com subvenção representaram 5,8% do total em junho, abaixo dos 7,4% no mesmo mês de 2023, mas acima dos 5,7% de maio.

Os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

PD // EA

Lusa/Fim