No final de 2022, o Novo Banco tinha 4.090 colaboradores, menos 103 do que os 4.193 que tinha em final de 2021. Já o número de balcões era de 292 em dezembro passado, menos 11 do que em dezembro de 2021.

O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES), tendo desde então já reduzido milhares de trabalhadores.

O banco divulgou hoje que teve lucros de 560,8 milhões de euros em 2022, o triplo dos resultados positivos registados em 2021 (184,5 milhões de euros). O banco não vai fazer conferência de imprensa de apresentação destes resultados.

No comunicado ao mercado, o banco não indica novos pedidos de injeção de capital ao Fundo de Resolução bancário, ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente.

De momento, o Novo Banco é detido em 75% pelo fundo de investimento norte-americano Lone Star, sendo o restante capital detido pelo Fundo de Resolução bancário (entidade da esfera pública) e diretamente pelo Estado português.

Desde o verão passado, o presidente executivo do Novo Banco é Mark Bourke, que sucedeu a António Ramalho.

