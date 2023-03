Em entrevista à Lusa, no dia em que o Novo Banco apresentou lucros de 560,8 milhões de euros, Mark Bourke afirmou que o Novo Banco "não está em processo de venda" atualmente.

O responsável citou uma declaração recente do maior acionista, a Lone Star, em que recusou ter iniciado contactos para vender a sua posição, e que não pretende iniciar este ano, isto após notícias em Espanha de que a Lone Star estava a sondar os grandes bancos do país para vender o Novo Banco com uma avaliação de cerca de dois mil milhões de euros.

"Os jornais espanhóis começaram a falar sobre uma avaliação e conversações. A Lone Star fez então uma declaração a dizer que não havia qualquer processo", vincou Bourke à Lusa, repetindo a declaração do acionista.

Já quanto a ser o Novo Banco o comprador, o gestor irlandês disse que o "mais provável é que venha a comprar atividades ou portfolios" que sejam complementares ao seu negócio - como de pagamentos, gestão de ativos, 'apps' - "do que a comprar bancos".

Contudo, admitiu, como é costume no setor financeiro, que olharão sempre para eventuais oportunidades. "Não há muitos bancos. Mas há oportunidades que surgem e olhamos para todas as oportunidades que surgem", disse.

Para Bourke, a "opção melhor e mais viável" para o Novo Banco passa por avançar para a abertura de capital em bolsa, ainda que essa decisão pertença aos acionistas, pelo que para isso quer fortalecer o banco.

"Não temos um processo de IPO [sigla em inglês para Oferta Pública Inicial] em curso, mas vemos como uma opção muito viável", adiantou.

A conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco faz com que se comece cada vez mais a falar de consolidação de bancos em Portugal. Por um lado, era conhecido que a Lone Star ficou com o Novo Banco para o tornar rentável e vender, ganhando aí dinheiro. Por outro lado, no setor também se fala que outros bancos poderão ter acionistas menos fortes e que poderá agora ser a Lone Star a ter iniciativa.

Em final de fevereiro, os responsáveis do BCP voltaram a repetir que este se mantém focado em crescer de forma orgânica, apenas pelo seu negócio, mas que obviamente terão de olhar para o Novo Banco se este for posto à venda.

Em dezembro, em entrevista ao Jornal de Negócios, o governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, considerou que uma fusão entre o Novo Banco e o BCP seria benéfica, mas sublinhando que estava apenas a "ser pedagógico em relação ao mercado e à forma como" vê a banca pois qualquer frase do banco central pode "mover o mercado" e esse não é o seu papel.

Do lado da Caixa Geral de Depósitos, o presidente executivo, Paulo Macedo, disse já este mês que o banco público está focado em devolver capital ao Estado, mas também admitiu que possa vir a fazer aquisições, sejam grandes ou pequenas.

Já em janeiro, em audição no parlamento, Paulo Macedo tinha dito que, com a CGD reforçada, "não aconteceria um banco estrangeiro comprar o Banif e o Banco Popular por um euro".

O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES). De momento, é detido em 75% pelo fundo de investimento norte-americano Lone Star, sendo o restante capital detido pelo Fundo de Resolução bancário (entidade da esfera pública) e diretamente pelo Estado português.

