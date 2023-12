Num comunicado hoje publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição explicou que foi notificada pelo Banco Central Europeu "sobre os requisitos mínimos prudenciais aplicáveis em 2024".

Estes requisitos baseiam-se "nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) e são determinados em função do valor total de ativos ponderados pelo risco (RWA)", destacou.

Assim, o CET 1 exigido para 2024 é de 8,72% e o banco apresentava, em 30 de setembro, 16,5%.

O Tier 1 será de 10,76% (16,5% em setembro) e a solvabilidade 13,47% (19,3% em setembro).

"A 30 de setembro de 2023, os rácios de capital do novobanco já excediam os requisitos mínimos de CET 1, Tier 1 e de solvabilidade com margens significativas", disse, indicando que a diferença era de 7,8 pontos percentuais (p.p.), 5,7 p.p. e 5,8 p.p?.respetivamente, "evidenciando a solvabilidade robusta do novobanco", rematou.

