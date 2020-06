De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a "evolução positiva" do banco foi condicionada pela pandemia de covid-19.

Entre janeiro e março, o produto bancário ascendeu a 116,4 milhões de euros, quando no período homólogo estava em 215,4 milhões de euros.

No entanto, o produto bancário comercial contabilizou 207,9 milhões de euros, o que traduz uma variação relativa de 5,5%.

Nos primeiros três meses do ano, o banco registou custos operativos no valor de 115,8 milhões de euros, enquanto no mesmo período de 2019 foram de 120,3 milhões de euros.

