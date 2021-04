"O Banco de Cabo Verde informa que, a partir do dia 26 de abril, passará a exercer as suas atividades na sua nova sede, localizada no bairro da Achada de Santo António, ao lado da Assembleia Nacional, com todos os colaboradores instalados", informou o BCV em comunicado.

Com funcionamento até agora no Plateau, centro histórico da cidade da Praia, a nova sede do BCV foi inaugurada em 11 de fevereiro, quase 30 anos depois de lançado o "sonho", com a aquisição do terreno no centro da Praia.

Desenhada pelo arquiteto português Siza Vieira, o edifício é considerado o mais moderno edifício do país, tendo sido construído à base de betão branco, um sistema que dispensa o uso exterior de pintura ou revestimento, aliando a função estrutural ao acabamento, sendo a mesma única no país.

Além da cave e do rés-do-chão, o edifício possui 6 pisos e um terraço, igualando, em altura, à cércea do edifício da Assembleia Nacional, e situando-se no bairro mais populoso da capital de Cabo Verde e ao lado de muitas outras instituições, entre embaixadas e serviços.

As obras do novo edifício sede do BCV arrancaram em agosto de 2017, mas a primeira pedra foi simbolicamente colocada em 2000 pelo entretanto falecido Presidente da República António Mascarenhas Monteiro.

Contudo, a ideia foi lançada em 1992, com a aquisição do terreno onde a obra foi agora concluída.

Com vidros à prova de bala, gestão centralizada do empreendimento, de seis pisos, e outras inovações tecnológicas e de poupança de recursos, o edifício é considerado pelos projetistas como o mais "inteligente" em Cabo Verde.

Na cerimónia de inauguração, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que a c cidade da Praia ganhou mais do que um edifício. "Ganha um património com a assinatura de um grande nome da arquitetura mundial".

Na altura, o governador do BCV, Óscar Santos, afirmou que a sede é a "obra arquitetónica de referência em Cabo Verde" e estará "à altura dos desafios que o sistema financeiro enfrenta".

O relatório e contas do BCV de 2019 refere que a avaliação dos gastos totais com a construção da nova sede deverá atingir os 2.429 milhões de escudos (21,8 milhões de euros).

A nova "casa" do regulador cabo-verdiano será cedida ao banco central em regime de 'leasing' financeiro e como contrapartida pela utilização do edifício, o BCV assumirá as prestações mensais dos beneficiários para o fundo de pensões, recebendo o edifício a "custo zero" quando acontecer a extinção das responsabilidades do fundo.

Construída por um consórcio liderado pela construtora Espanha SanJose, a obra envolveu uma área total de 10.782 metros quadrados, 40% da qual área construída em seis pisos, criando ainda uma alameda pedonal com 50 plantas e um parque de estacionamento.

Vai albergar 200 colaboradores e contará com um auditório com capacidade para 144 pessoas.

