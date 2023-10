A plataforma vai seguir "a execução orçamental" de cada empresa estatal, controlando "possíveis desvios, alcance das metas e performance, reduzindo os riscos para o Orçamento do Estado de Cabo Verde", lê-se no comunicado de apresentação.

A ferramenta intitula-se genericamente SOE Manager (state owned enterprise manager), o que traduzido para português significa gestor de empresas estatais e segue modelos internacionais de análise de contabilidade e gestão.

Apesar de ser uma aplicação dirigida para os gestores da administração pública, está previsto que venha a ter também um endereço na Internet para consulta pelo público.

Várias ações de formação têm sido feitas nos últimos meses, com objetivo de cada área do setor público empresarial (SPE) tornar os seus dados de gestão acessíveis à plataforma, de maneira a poderem ser processados.

Na prática, a ferramenta faz a recolha automática da informação, processa-a e depois mostra-a em painéis gráficos para ecrã de computadores e outros dispositivos "com indicadores financeiros e operacionais" da "visão individual e agregada do SPE".

O desenvolvimento do gestor de empresas estatais remonta a 2021 é dirigido pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE) do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial de Cabo Verde.

O projeto contou com a Cedig Primavera Consulting como parceiro tecnológico, além da assistência do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

