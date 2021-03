Na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio ao emprego e às empresas, Pedro Siza Vieira avançou que a nova linha de crédito de 300 milhões de euros é dirigida às médias e grandes empresas do setor do turismo com quebras de faturação superiores a 25%.

No âmbito desta nova linha, até 20% do montante financiado pode ser convertido em subvenção não reembolsável, mediante critérios de manutenção de emprego.

Siza Vieira disse ainda ter sido aprovado no Conselho de Ministros da passada quinta-feira a prorrogação, por nove meses, dos períodos de carência das linhas de crédito existentes e garantidas pelo Estado.

Conforme explicou, esta suspensão é "automática para as empresas dos setores mais afetados", como o turismo e a cultura, sendo que "as empresas de outros setores têm de manifestar junto do respetivo banco vontade de beneficiar dessa prorrogação".

"Mas, potencialmente, todas as empresas podem beneficiar dessa prorrogação", acrescentou.

