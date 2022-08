Numa informação enviada para a Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco diz que os órgãos sociais são agora liderados por Mark Bourke, que era administrador financeiro do Novo Banco e passou a presidente executivo, substituindo António Ramalho, que renunciou ao cargo.

Antes de se juntar ao Novo Banco, Mark Bourke foi administrador financeiro do Allied Irish Banks e membro da Equipa de Liderança do AIB, de 2014 a 2019. Começou a sua carreira na PwC em 1989 e, em 2000, juntou-se ao IFS Group como administrador financeiro, sendo promovido a CEO do grupo em 2006.

Leigh Bartlett, que foi diretor executivo do Masthaven Bank desde 2020, é agora administrador financeiro.

A administração será ainda composta por Luís Ribeiro, Andrés Baltar, Luísa Soares da Silva, Carlos Brandão e Rui Fontes.

O anúncio da nova administração do banco tinha sido feito a 05 de maio.

