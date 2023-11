O fabricante automóvel japonês vai fazer um investimento direto de 1.120 milhões de libras esterlinas (1.276 milhões de euros) para produzir os novos modelos Qashqai e Juke, explica o Governo britânico em comunicado.

"O investimento da Nissan é um enorme voto de confiança na indústria automóvel do Reino Unido, que já contribui com 71.000 milhões de libras (80.940 milhões de euros) por ano para a nossa economia", disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Com este projeto, o investimento total da Nissan desde 2021 ascende agora a 3.000 milhões de libras (3.420 milhões de euros), reforçando o futuro de um dos maiores fabricantes de automóveis do Reino Unido, à medida que o país, com a transição energética, se afasta dos veículos movidos a gasolina e a gasóleo.

De acordo com o Governo, este investimento reforça a posição do Reino Unido como um dos líderes mundiais no fabrico de veículos elétricos e cumpre a prioridade do primeiro-ministro, Rishi Sunak, e do governo em aumentar o crescimento da economia, enquanto impulsiona o compromisso do país com as emissões zero de dióxido de carbono.

A fábrica da Nissan em Sunderland abriu em 1986 e tornou-se numa das maiores unidades fabris de automóveis da Europa.

