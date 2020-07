Após quase sete anos a dirigir as operações comerciais na Iberia, Marco Toro regressa ao seu país natal para dirigir a Nissan Itália. Substitui Bruno Mattucci, que faz o caminho inverso assumindo o lugar de diretor-geral da Nissan Iberia.

Ambos vão reportar a Roel de Vries, vice-presidente sénior de vendas e marketing da Nissan Europa. As alterações serão efetivas a partir do próximo dia 1 de agosto.

Marco Toro

Marco Toro deixa um legado de simplicidade e pragmatismo: “se é possível fazer-se, façamo-lo” era o seu lema. “Levo grandes recordações e aprendizagens de Portugal e Espanha. Creio que a Nissan está mais viva do que nunca e possui um plano de futuro global e uma liderança consolidada nas tendências que dominam o mercado automóvel na atualidade, os crossovers e a eletrificação. Quero agradecer às autoridades, às diversas instituições e associações com as quais partilhámos reflexões e aos meios de comunicação, o tratamento que sempre me proporcionaram, assim como à marca. Também quero expressar o meu agradecimento a todos os funcionários da Nissan Iberia e a uma das melhores redes de concessionários de toda a Europa. Só me resta dizer um até sempre!” disse em jeito de despedida Marco Toro.

Bruno Mattucci

Bruno Mattucci é diplomado em engenharia eletrónica pela Universidade de “La Sapienza” de Roma e é um homem Nissan. Entrou na empresa em 1993 como responsável de zona em pós-venda. Ocupou diferentes posições em pós-venda, vendas e desenvolvimento de rede até ser promovido ao cargo de diretor de marketing, em Itália, em 2002. Em 2010 foi nomeado diretor de comunicação e marketing para a Europa. De 2012 a 2014 foi diretor-geral da Nissan na Áustria. Em 2014, Bruno Mattucci foi nomeado diretor-geral da Nissan em Itália, cargo que exerceu até ser destacado para a Península Ibérica.

“A partir de agosto inicio uma nova etapa pessoal e profissional na minha carreira, num mercado mais complexo e competitivo que o italiano e que representa o segundo mercado em termos de importância para a Nissan na Europa. Estou muito entusiasmado com este novo desafio!”, afirmou Bruno Mattuci.