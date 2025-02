De acordo com a publicação económica japonesa, a Nissan Motor vai abandonar o memorando de entendimento, ao abrigo do qual estava a negociar com a Honda Motor desde o final de dezembro, devido à incapacidade de chegar a um consenso sobre os termos da fusão.

Um porta-voz da Nissan disse à agência de notícias Efe que a notícia "não corresponde a nenhuma informação anunciada pela empresa", que planeia divulgar a posição oficial sobre o andamento das negociações em meados de fevereiro.

CAD // VQ

Lusa/Fim