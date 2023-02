Nos primeiros nove meses do ano fiscal da empresa japonesa sediada em Quioto, o lucro operacional foi de 410,5 mil milhões de ienes (2,89 mil milhões de euros), menos 13% do que no mesmo período de 2021, segundo o relatório financeiro.

As receitas de vendas da Nintendo caíram 1,9%, para 1,3 mil milhões de ienes (9,13 mil milhões de euros), devido ao abrandamento na procura pelas consolas Switch e pelos jogos para essa consola.

A empresa nipónica espera que as vendas da Switch cheguem a 18 milhões de unidades no atual ano fiscal, que termina em 31 de março, uma revisão em baixo, menos um milhão de unidades, em relação à previsão anterior.

As vendas de equipamento informático da Nintendo caíram 21,3%, "principalmente devido à escassez de semicondutores e outros componentes que afetaram a produção por volta do final do verão".

O grupo tecnológico reviu também em baixa as previsões para o ano fiscal, que espera terminar com um lucro líquido de 370 mil milhões de ienes (2,61 mil milhões de euros), o que significaria uma redução de 22,5%.

A Nintendo prevê ainda que o lucro operacional caia 15,6%, para 500 mil milhões de ienes (3,52 milhões de euros) e que as vendas atinjam 1,6 biliões de ienes (11,28 mil milhões de euros), menos 5,6% do que no ano anterior.

