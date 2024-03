O índice de referência terminou o dia com uma subida para 40.888,43, enquanto o índice Topix ganhou 0,61%, para 2.813,22.

A bolsa de Tóquio fechou assim com um novo recorde do Nikkei pelo segundo dia consecutivo e depois de em semanas anteriores ter ultrapassado a barreira dos 40 mil pontos e superado o máximo em vigor há 34 anos, no auge da bolha financeira japonesa.

O forte arranque e fecho de Tóquio surge depois de Wall Street, como é conhecida a bolsa de valores de Nova Iorque, ter registado um novo recorde de alta pela segunda sessão consecutiva entre os principais índices, impulsionado pelas empresas tecnológicas, pela Oferta Pública Inicial da rede social Reddit e pela perspetiva de um corte nas taxas da Reserva Federal dos Estados Unidos este ano. A isto juntou-se a persistente debilidade do iene.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

