O Nikkei, que engloba as 225 ações mais representativas do mercado, desceu 1.052,40 pontos, para 38.520,09.

O segundo indicador nipónico, o Topix, perdeu 2,45% ou 68,27 pontos para 2.720,39 pontos.

Donald Trump assinou três ordens executivas no sábado para impor tarifas de 25% à generalidade das importações provenientes do Canadá e México e 10% às importações provenientes da China, que entram em vigor esta terça-feira. As importações de petróleo do Canadá serão taxadas em 10%.

Os fabricantes de automóveis tiveram hoje um desempenho particularmente fraco na Bolsa de Tóquio, já que muitos têm fábricas de produção no México.

A Toyota caiu 5,01%, enquanto os outros dois maiores fabricantes do país, Honda e Nissan, perderam 7,2% e 5,63%, respetivamente.

As perdas foram generalizadas entre as dez empresas mais negociadas do dia, embora o grupo de telecomunicações e investimento Softbank tenha conseguido resistir à tempestade e avançar 0,46%, depois de anunciar pouco antes do fecho a "pesquisa aprofundada" ('Deep Research'), uma nova ferramenta para o ChatGPT, entre outros projetos conjuntos com a norte-americana OpenAI.

Na secção principal, 1.470 empresas desvalorizaram contra 154 que ganharam, enquanto 15 fecharam sem alterações.

O volume de negócios ascendeu a 5,56 biliões de ienes (cerca de 34,95 mil milhões de euros).

