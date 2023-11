"O momento também nos exige a todos os intervenientes que sejamos pacientes e quem soube esperar 50 anos por uma decisão relativamente à localização do novo aeroporto de Lisboa, acho que poderá ser paciente e esperar mais alguns meses", disse Pedro Ângelo.

O responsável, que falava à agência Lusa à margem das conferências que decorreram no primeiro dia do Portugal Air Summit, em Ponte de Sor (Portalegre), defendeu que o trabalho desenvolvido no último ano em relação à localização do novo aeroporto deverá ser aproveitado.

"Acho que aquilo que deve ser feito é não desaproveitar nem desmerecer o trabalho que foi feito ao longo do último ano", defendeu.

Pedro Ângelo, que diz estar em "processo de indigitação" como presidente da Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, sublinhou que aquela entidade "é um bocadinho alheia" aos processos de decisão em relação à localização do novo aeroporto.

"Aquilo que nós temos feito é prestar todos os esclarecimentos e todo apoio e suporte técnico à comissão técnica independente que irá elaborar tanto quanto sabemos até ao final deste ano o relatório final sobre as diferentes operações estratégicas. Aquilo que nós fizemos foi avaliar as mesmas, vantagens e inconvenientes em cada uma delas e submetemos a nossa análise à comissão técnica independente", disse.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que irá dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas para 10 de março de 2024, mas só publicará o decreto depois da aprovação final global do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), marcada para 29 de novembro, que tem aprovação garantida devido à maioria absoluta do PS.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu na terça-feira a demissão ao Presidente da República.

António Costa é alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos num processo relacionado com negócios sobre o lítio, o hidrogénio verde e o 'data center' de Sines terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos.

No dia da demissão, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça.

HYT // MSF

Lusa/Fim