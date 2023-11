A 'operação Picoas', desencadeada em 13 de julho, levou a detenções, entre as quais a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país.

Em comunicado, a Altice International e a Altice France, adianta que o trabalho de investigação inicialmente previsto "foi substancialmente concluído e não é expectável um impacto material nas contas da Altice Internacional ou da Altice France".

