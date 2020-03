Nações Unidas estimam queda de 34,2% na economia de São Tomé e Príncipe A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA, na sigla em inglês) estima que a economia de São Tomé e Príncipe enfrente uma quebra de 34,2% na atividade económica com a redução no turismo devido à Covid-19. economia Lusa economia/nacoes-unidas-estimam-queda-de-34-2-na_5e70bc8407faa719515ff1b0





De acordo com um relatório da UNECA sobre o impacto do novo coronavírus na atividade económica nos países da África central, o arquipélago de São Tomé e Príncipe poderá enfrentar uma recessão de 34,2% na atividade económica, resultante da queda do turismo, do impacto no Orçamento do Estado e das medidas que vão ser necessárias para recuperar.

"A situação na África Central é ainda pior do que no resto do continente porque infelizmente a perceção sobre a evolução económica, bem como a guerra de preços entre a Rússia e o Irão, a que se junta uma queda do preço do petróleo de 60 para 30 dólares por barril, está a acontecer num ambiente em que vários países africanos já estão sob apoio do FMI", disse o diretor do departamento da UNECA para a África Central, António Pedro.