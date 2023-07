O Museu da Moda e dos Têxteis, localizado no edifício da casa da família Atkinson, abriu ao público a 20 de maio de 2021, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, no quarteirão WOW, sigla para the World of Wine, o mundo do vinho, mas encerrou no passado dia 1 de maio, disse à agência Lusa a diretora dos Museus do WOW, disse Marta Bravo.

"O número de visitantes do Museu da Moda e dos Têxteis não foi preponderante para a decisão do encerramento do museu", clarificou Marta Bravo, sem referir quantos visitantes registou nos cerca de dois anos em que esteve aberto.

Segundo a diretora dos Museus do WOW, quando foi assinada a parceria com a Tate (museu de arte moderna do Reino Unido, sediado em Londres), e alinhada a primeira exposição em conjunto - "Dynamic Eye, beyond optical and kinetic art" -, entendeu-se que a galeria na praça central do WOW "era pequena para uma exposição de tão grande dimensão" e decidiu-se que o Museu da Moda "podia sair enquanto exposição permanente".

"No mesmo espaço, criámos o Museu Atkinson que servirá para receber as grandes exposições internacionais, como esta que agora inaugurámos -- a "Dynamic Eye, beyond optical and kinetic art".

O Museu da Moda, desenhado pele arquiteto Vitor Miranda com o Studio Astolfi, estava incluído num projeto maior, composto por mais cinco museus -- Museu do Vinho, Museu sobre a Região do Porto, Museu da Cortiça, Museu do Chocolate e o museu sobre o ritual da bebida.

Questionada pela Lusa sobre o que aconteceu ao espólio do Museu da Moda e do Têxtil, Marta Bravo explicou que o espólio comprado foi "catalogado e guardado" e que o espólio cedido pelos 'designers' e instituições "foi devolvido".

"O espólio foi reservado e pode ser exposto novamente quando acharmos oportuno e estratégico", explicou Marta Bravo ressalvando que o "contacto e parceria" com os 'designers' e com as instituições mantém-se para "nova cedência assim que oportuno".

O regresso do museu da Moda não tem, todavia, data prevista para reabrir.

O Museu da Moda e dos Têxteis tinha o objetivo de promover uma das principais indústrias exportadoras do norte de Portugal, a indústria têxtil, e teve um investimento na ordem dos 10 milhões de euros, um valor que incluiu a construção e a remodelação do edifício para o museu e para as zonas comerciais adjacentes.

No primeiro piso do museu abordava-se a história da indústria têxtil portuguesa e havia curtas-metragens para contextualizar e sensibilizar os visitantes para a sustentabilidade daquela indústria, designadamente para o cuidado na compra dos artigos e na forma como se consome a moda", explicou na altura a coordenadora do Museu da Moda, Catarina Jorge.

O segundo piso do Museu da Moda estava dedicado aos criadores portugueses, desde os nomes consagrados à nova geração de criadores reconhecidos e às revelações da moda nacional.

A abertura do Museu da Moda esteve prevista para o dia 28 de novembro de 2020, mas, devido às medidas de restrição de mobilidade, a inauguração foi adiada para dia 12 de dezembro e voltou a ser adiada para 2021, sempre por causa da pandemia da covid-19.

CCM // MAG

Lusa/FIM