Multa de 50.000 euros à TAP por informação "não verdadeira" acerca de Alexandra Reis

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) multou a TAP em 50.000 euros por informação "não verdadeira" sobre a saída da ex-administradora Alexandra Reis, de acordo com informação publicada hoje no 'site' do regulador.