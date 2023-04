Num comunicado hoje divulgado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) adianta que em fevereiro nos aeroportos nacionais também foram movimentadas 16.900 toneladas de carga e correio, menos 2,2% do que no mesmo mês de 2022 e menos 3,5% do que no segundo mês de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia.

Em fevereiro de 2023, registou-se o desembarque médio diário de 73,6 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor significativamente superior, mais 54,1%, ao registado em fevereiro de 2022, quando atingiu 47,8 mil, e 13,1% acima do verificado em fevereiro de 2020 (65,1 mil), precisa o INE.

França foi o principal país de origem e de destino dos voos, tendo Espanha e o Reino Unido alternado entre a segunda e a terceira posições consoante país de origem ou de destino dos voos.

