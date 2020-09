Em causa estão as participações de 50% na HL -- Sociedade Gestora do Edifício, que detém a concessão para a gestão do edifício do Hospital de Loures, e de 40% no capital da HAÇOR -- Concessionária do Edifício do Hospital da Ilha Terceira, que detém a concessão para a gestão do edifício do Hospital da Ilha Terceira, ambas em regime de conceção, construção, financiamento, operação e manutenção por um período de 30 anos (até 2039).

"A operação global totaliza o montante de 'equity value' de 21 milhões de euros", afirma o grupo em comunicado, precisando que a plena concretização da venda está agora dependente da aprovação do concedente e entidades financiadoras, da não oposição da Autoridade da Concorrência, assim como o não exercício do direito de preferência pelos restantes acionistas.

A Mota-Engil defende que esta operação se insere "na prossecução da estratégia financeira de rotação de ativos concessionais maduros", desenvolvida desde há vários anos, visando a geração de valor, a otimização da sua estrutura de capital e o reforço da capacidade de investimento contínuo em Portugal.

