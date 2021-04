Adjudicados pela empresa internacional de logística DP World, os trabalhos de desenho e construção correspondentes à fase 2B da expansão do porto peruano de Callao "terão início imediato e um prazo de conclusão de 33 meses", refere a construtora portuguesa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Com esta adjudicação, a Mota-Engil Peru reforça significativamente a sua carteira de encomendas com clientes privados multinacionais e potencia a recuperação do volume de negócios do grupo numa região especialmente afetada pela atual crise pandémica", sustenta a empresa.

PD // CSJ

Lusa/Fim