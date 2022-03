"A ordem para pagamento de juros sobre obrigações (...) com um valor total de 117,2 milhões de dólares (...) foi executada", disse o Ministério das Finanças russo num comunicado.

O ministério afirmou que enviou os fundos para um "banco estrangeiro" em 14 de março.

Moscovo tinha até 16 de março para pagar estes 117 milhões de dólares, o primeiro de uma série de prazos previstos em março e abril.

Como retaliação da intervenção militar russa na Ucrânia, a parte das reservas russas detidas no estrangeiro, cerca de 300 mil milhões de dólares, foi congelada como parte das sanções ocidentais.

As sanções suscitaram receios de que Moscovo já não seja capaz de reembolsar o dinheiro, estando por isso ameaçada de incumprimento.

As sanções ocidentais paralisaram parte do sistema bancário e financeiro do país e causaram o colapso do rublo.

Um incumprimento de pagamento corta o acesso de um Estado aos mercados financeiros e compromete o seu regresso durante anos.

MC // CSJ

Lusa/Fim