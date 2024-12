"A crise na Madeira é uma crise em contínuo e continuará a ser uma crise enquanto Miguel Albuquerque e o PSD estiverem à frente do Governo da Madeira", disse Mariana Mortágua, que falava aos jornalistas em Coimbra, após uma reunião com estudantes sobre habitação.

A coordenadora do Bloco realçou que "metade do Governo Regional é arguida ou está a ser investigada por casos de corrupção, por casos de abuso de poder, por casos de cumplicidade com crimes económicos e com abuso económico".

Para Mariana Mortágua, "a Madeira precisa de uma mudança política, a Madeira merece uma mudança política, de um poder do PSD, da direita, ora apoiado no CDS-PP, ora no PAN, ora no Chega".

Essa mesma liderança social-democrata no Governo Regional "asfixiou democraticamente aquela região" e "controla aquela região com mão de ferro, a sua imprensa, muitas vezes com ataques à liberdade política", referiu.

"Por todas estas razões, a Madeira precisa de uma mudança política e o Bloco de Esquerda, não estando representado na Assembleia Regional neste momento, está presente na Madeira politicamente e vamos fazer de tudo para que esta mudança política possa acontecer, porque os madeirenses e os porto-santenses a merecem", vincou.

As propostas de Orçamento e Plano de Investimentos para 2025 apresentadas pelo Governo da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foram hoje rejeitadas após discussão na generalidade, um 'chumbo' que acontece pela primeira vez no parlamento regional.

As propostas mereceram os votos contra de PS, JPP, Chega, IL e PAN. PSD e CDS-PP, que têm um acordo parlamentar insuficiente para garantir a maioria absoluta, foram os únicos a votar a favor.

JGA (AMB/TFS) // JPS

Lusa/Fim