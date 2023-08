"Os resultados do segundo trimestre de muitos bancos revelaram pressões crescentes na rentabilidade, que reduzem a capacidade de gerar capital interno", apontou, em comunicado, a Moody's.

Na lista de bancos cuja avaliação foi cortada encontram-se o M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old Nacional Bancorp, Fulton Financial e Associated Banc-Corp.

Em avaliação ficaram o Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers e Northern Trust.

A Moody's também reviu em baixa a perspetiva ('outlook') de 11 bancos, incluindo o Capital One, Citizens Financial, Ally Financial ou Fifth Third Bancorp.

A agência referiu que o aumento dos custos de financiamento e a diminuição do rendimento vão "corroer" a rentabilidade dos bancos.

Os resultados do segundo trimestre mostram ainda que os bancos reduziram o crescimento dos empréstimos para preservar o capital, o que, para a Moody's, vai atrasar a mudança para ativos de maior rendimento.

"Prevemos que uma recessão nos EUA, no início do ano, piore a qualidade dos ativos dos bancos e aumente o potencial de erosão de capital", acrescentou.

