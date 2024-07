"Este Conselho de Ministros [...] tomou um conjunto muito alargado de decisões na área da economia, com vista a acelerar o crescimento económico como pressuposto que é para termos um país mais próspero e, por via dessa prosperidade também, mais justo", afirmou hoje o primeiro-ministro no final de um Conselho de Ministros descentralizado que decorreu em Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro).

Após a reunião do Governo na Escola Superior Aveiro Norte da Universidade de Aveiro (ESAN-UA), Luís Montenegro afirmou que Portugal deve ter "recursos para poder melhores condições de vida aos jovens, àqueles que estão hoje a iniciar a vida ativa, mas também um país que possa, num futuro próximo, pagar melhores salários e possa ter políticas sociais de apoio aos mais vulneráveis e necessitados".

O chefe do Governo vincou que as medidas tomadas pelo executivo têm em conta a "responsabilidade orçamental", que "tem de alcançar-se não por via de termos mais impostos, mas por via de termos mais criação de riqueza, mais economia".

JE/JDN // JPS

Lusa/FIm