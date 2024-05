Carlos Moedas falava aos jornalistas após ter sido recebido em audiência pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial, um dia depois de ter enviado uma carta com este pedido ao chefe do Governo e também ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Eu queria agradecer ao senhor primeiro-ministro pela rapidez. Vou estar já nesta sexta-feira com o senhor ministro Leitão Amaro, ministro da Presidência, e também com a ministra [do Trabalho, da Solidariedade e] da Segurança Social [Maria do Rosário Ramalho]", disse Moedas.

De acordo com o autarca, tem de haver primeiro uma articulação com a Segurança Social para a "resolução de problemas de todos os dias", mas também com a tutela da Presidência "em relação às pessoas que estão em Portugal e não estão documentadas".

Segundo Carlos Moedas, há três mil pessoas em condição de sem-abrigo e com acolhimento, "mas há 390 que não têm teto" (ou seja, não têm qualquer solução de acolhimento).

"Dessas, mais de metade são estrangeiras e muitas delas, a grande maioria, não está documentada", sublinhou, adiantando que vão existir mais centros de acolhimento em Lisboa, mas que não pode ser só na cidade, havendo necessidade de envolvimento dos 18 municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa.

Carlos Moedas falou ainda na eventualidade de um centro de acolhimento "para as pessoas que estão sem papéis, que não têm documentos e que um presidente da câmara não pode ajudar".

"Vamos ter uma maior rapidez e o funcionamento da AIMA aqui é essencial. Mas vamos ter que acolher estas pessoas", frisou, referindo-se à Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

RCP // ROC

Lusa/Fim