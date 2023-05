"O trabalho já foi concluído e vamos depositar a nossa oferta tarifária ao Secretariado da AfCFTA até 30 de junho", disse o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, citado hoje pelo Notícias, diário estatal e de maior circulação em Moçambique.

"Já fizemos o depósito do acordo ratificado pela Assembleia da República no secretariado da União Africana, o que faltava era a oferta tarifária", avançou Moreno.

O governante assinalou que o documento a entregar à organização continental elenca os preços dos produtos e serviços que o país vai colocar no mercado e isentos de taxas aduaneiras, ao abrigo do referido tratado.

"Temos enormes potencialidades agrícolas. Podemos fornecer castanha de caju, algodão, camarão e outros produtos que neste momento têm como destino a Europa", sustentou o ministro da Indústria e Comércio.

Após o depósito do instrumento, vai seguir-se a divulgação do acordo junto do setor privado nacional para que possa tirar proveito do tratado, prosseguiu Silvino Moreno.

Segundo um relatório do Banco Mundial, o acordo vai criar a "maior zona de comércio livre do mundo medida pelo número de países participantes" e tem potencial para "retirar 30 milhões de pessoas da pobreza extrema" se forem adotadas reformas políticas e comerciais "significativas".

"A criação do vasto mercado regional representa uma importante oportunidade para ajudar países africanos a diversificarem as suas exportações, acelerarem o crescimento e atraírem investimento direto estrangeiro", refere o relatório, denominado "AfCTA: Efeitos Económicos e Distribuição

