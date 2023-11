De acordo com o documento, em debate no parlamento e ao qual a Lusa teve hoje acesso, a capacidade instalada de parques solares em 2023 estava estimada pelo Governo moçambicano em 71.777 MegaWatts-hora (MWh), que no próximo ano deverá crescer para 278.519 MWh, um aumento de 288% no espaço de um ano.

Só a central solar de Mocuba, província da Zambézia, centro do país, vai aumentar em 5% a sua produção no próximo ano, face a 2023, para 73.067 MWh, na previsão governamental.

Moçambique prevê produzir, globalmente, 18.496.557 MWh em 2024, uma redução de 1% face a 2023, sendo sobretudo garantida por aproveitamentos hídricos, com 14.995.899 MWh (-2%), e essencialmente decorrente da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), com 14.506.036 MWh (-3%), ainda assim com um peso de 82% de toda a estrutura de produção nacional.

"Comparando a produção e venda estimadas para 2023, a HCB prevê para 2024 uma redução na Produção e Vendas de Energia, devido aos trabalhos de reparação do difusor da comporta (atividades preparatórias do Projeto de Reabilitação da Central - RS2) que colocará indisponíveis os grupos geradores 4 e 5", lê-se no documento.

Já a Eletricidade de Moçambique (EDM), produtora e distribuidora estatal, prevê um crescimento de 7% comparativamente às projeções para 2023, influenciadas pelo aumento substancial na produção das centrais hídricas de Mavuzi e Chicamba.

