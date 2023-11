De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique a que a Lusa teve hoje acesso, o total de agentes de IME ascendia no final de 2022 a 147.519, número que cresceu em apenas nove meses deste ano para 203.240.

Moçambique conta atualmente com três Instituições de Moeda Eletrónica, associadas a três operadores de telecomunicações móveis, que assim prestam serviços financeiros via telemóvel, incluindo transferências de dinheiro entre clientes ou pagamento de serviço.

Trata-se de uma solução que permite facilitar e massificar o acesso da população a serviços financeiros, apenas recorrendo ao telemóvel.

Na proposta orçamental para 2024, já no parlamento, o Governo moçambicano prevê continuar as reformas de política fiscal para "incrementar o nível de arrecadação de receitas", avançando nomeadamente com a "tributação das comissões dos agentes e instituições de moeda eletrónica".

A Carteira Móvel mKesh, da operadora estatal Tmcel, foi a primeira criada em Moçambique, em 2012, seguindo-se o M-Pesa, da Vodacom, em 2013, e no ano seguinte o e-Mola, da Movitel.

Só a cidade de Maputo contava no final de setembro com 32.044 destes agentes, que asseguram estes serviços na rua, praticamente o triplo face a 2018.

Há cinco anos, segundo os dados do banco central, Moçambique contava com 43.125 agentes de Instituições de Moeda Eletrónica.

