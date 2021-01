O ritmo de subida de preços ao longo dos 12 meses do último ano foi assim igual ao de 2018 e ligeiramente acima do de 2019 (ano em que se fixou em 3,50%).

A inflação homóloga regista os mesmos valores, segundo os dados do INE.

Em termos de inflação média a 12 meses, dezembro registou o mesmo valor de novembro, 3,14%.

"Ao longo do ano de 2020, verificou-se uma tendência ligeira de aumento de preços, com exceção dos meses de maio, junho e julho, em que se registaram quedas da ordem de 0,6%, 0,55% e 0,2%, respetivamente", lê-se no boletim.

"A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a principal responsável pela tendência geral de aumento de preços", enquanto que as quedas "foram influenciadas pela baixa de preços de alguns produtos frescos com destaque para o tomate e bem como pela baixa do preço de combustíveis com destaque para a gasolina", acrescenta.

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

LFO // VM

Lusa/Fim