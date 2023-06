"A intenção do Governo é revitalizar a indústria e para que isso aconteça vai precisar de saber qual é o ponto de situação" da área, disse o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, falando no ato de arranque do Projeto de Mapeamento Geral da Indústria Transformadora em Moçambique.

Moreno avançou que o executivo pretende a recuperação de setores de transformação em que o país já se destacou, nomeadamente a metalomecânica, materiais de construção, pneus, mobiliário hospitalar, papel, siderurgia e setor agroalimentar.

"Depois deste levantamento, pretendemos um espelho fiel daquilo que existe em termos de indústria transformadora no país, para que possamos, a partir disso, definir as melhores ações, sobretudo para a revitalização de algumas indústrias que já não funcionam há algum tempo", realçou o ministro da Indústria e Comércio moçambicano.

Com a reimplantação de indústrias, prosseguiu, o país estará em condições de promover a transformação das matérias-primas e do setor primário, consumindo e exportando produtos com mais-valias.

O executivo pretende igualmente que aquela área económica incremente a sua contribuição no Produto Interno Bruto (PIB) e ajude à diversificação da economia do país, acrescentou Silvino Moreno.

Por outro lado, a intenção é promover a criação de mais postos de trabalho, através da implantação de um setor industrial pujante, avançou.

A industrialização vai igualmente concorrer para "a transformação rural", através da montagem de unidades produtivas que vão captar as matérias-primas existentes no campo, realçou.

O censo industrial será realizado à escala nacional e os seus resultados estarão prontos até novembro de 2024.

Com o levantamento, pretende-se conhecer o número de unidades produtivas, as respetivas áreas de atuação e o potencial de criação de novas indústrias.

