"Acelerar este tipo de projetos para uma escala maior é a forma mais simples de resolver o dilema estratégico de Moçambique após 2030: ter de escolher entre energia verde para exportação ou fornecer energia aos consumidores industriais", refere a Estratégia de Transição Energética (ETS), a que a Lusa teve hoje acesso.

Os últimos dados oficiais disponíveis referem que Moçambique contava em 2022 com projetos para centrais solares de 125 MW através centrais solares, com 80 MW já ligados à rede. Atualmente, mais de 70% da eletricidade consumida no país é garantida através de aproveitamentos hidroelétricos, tendência que o Governo admite manter-se nas próximas décadas, mesmo com a implementação da ETS.

Esta nova estratégia, que prevê investimentos de cerca de 80 mil milhões de dólares (73 mil milhões de euros) até 2050, prevê, num dos seus planos, que Moçambique vai desenvolver, na primeira fase da sua implementação, até 2030, "pelo menos" 1.000 MW de nova capacidade solar fotovoltaica em Dondo, Lichinga, Manje, Cuamba, Zitundo e outros locais "a identificar", e 200 a 500 MW de nova capacidade de energia eólica 'onshore', nomeadamente em Inhambane, Lagoa Pathi.

"Os grandes investidores industriais que necessitam de grandes quantidades de eletricidade verde devem ser incentivados, através de um ambiente empresarial e regulamentar favorável, a desenvolver projetos de energia solar e eólica em grande escala", acrescenta-se no documento.

Até 2050, o objetivo é de ter pelo menos 7,5 GW de capacidade solar fotovoltaica instalada em Moçambique e até 2,5 GW de capacidade de energia eólica.

"Para garantir a otimização dos preços e acelerar a expansão da capacidade solar e eólica, o Governo deve basear-se no Programa de Leilões de Energias Renováveis em Moçambique", cujos princípios introduziram "a concorrência na adjudicação de contratos de energias renováveis".

"O rápido crescimento da expansão solar na África do Sul após a introdução dos leilões é um exemplo regional a seguir", destaca o ETS, que sublinha ainda as iniciativas de "longo prazo": "Continuar a desenvolver gradualmente o mais recente potencial de geração solar e eólica para satisfazer a crescente procura de eletricidade. Será necessária uma verdadeira 'revolução solar' para satisfazer o crescente consumo de Moçambique de uma forma limpa.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou na cimeira do clima, em dezembro passado, que a ETS vai colocar o país na "vanguarda da inovação climática".

"Esta iniciativa não apenas coloca Moçambique na vanguarda da inovação climática, como também o posiciona como um destino de investimento atrativo sustentável", disse o chefe de Estado, após intervir, em 02 de dezembro, num dos painéis da cimeira da ONU sobre o clima (COP28), que está a decorrer no Dubai.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique anunciou em 27 de novembro investimentos de 80 mil milhões de dólares (73 mil milhões de euros) na Estratégia de Transição Energética, a implementar até 2050.

No período 2024 a 2030, o Governo moçambicano prevê adicionar 3,5 GigaWatts (GW) de nova capacidade hidroelétrica através da modernização das centrais existentes e da conclusão do projeto hidroelétrico Mphanda Nkuwa.

Vai também "expandir e modernizar a rede nacional" para "absorver o aumento da geração renovável", bem como "impulsionar a energia solar e eólica" através de um programa de leilões de energia renovável.

Também avançará a construção de "parques industriais verdes e corredores habilitados por energia limpa confiável e acessível".

PVJ // VM

Lusa/Fim