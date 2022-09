De acordo com o jornal da Malásia 'The Star', o processo de seleção dos sete potenciais investidores foi feito no final de uma conferência de investidores na terça-feira, em Maputo, na qual o diretor do projeto, Carlos Yum, afirmou que ainda esta semana os investidores iriam visitar o local, na província de Tete.

O jornal não especifica quais são os sete investidores, nem as nacionalidades, dizendo que são duas empresas individuais e cinco grandes consórcios, e acrescenta que a visita ao local vai permitir aos investidores perceber as condições naturais da área e aferir os dados fundamentais para preparar as propostas do ponto de vista técnico, económico e financeiro.

A infraestrutura está orçada num valor entre 4,5 e 5 mil milhões de dólares com capacidade para produzir 1.500 megawatts, fazendo de Mphanda Nkuwa a segunda maior hidroelétrica do país, depois da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), que gera 2.070 megawatts.

Com as duas infraestruturas somadas a outros empreendimentos de produção de energia a funcionar em pleno, Moçambique espera alcançar o objetivo de acesso universal à energia e responder ao crescente défice energético que assola a África Austral.

Em abril, a Lusa noticiou, citando fonte governamental, que havia oito consórcios internacionais então interessados em ser parceiros estratégicos de Moçambique na construção da barragem de Mphanda Nkuwa, com produção de eletricidade: ETC Holdings Mauritius, Longyuan Power Overseas Investment, PowerChina Resources, WeBuild Group, Scatec, Sumitomo Corporation, EDF e Kansai Electric Power.

MBA (LFO/PMA) // LFS

Lusa/Fim