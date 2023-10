De acordo com um relatório do Ministério da Economia e Finanças sobre a execução orçamental no primeiro semestre, a que a Lusa teve hoje acesso, o Estado gastou com encargos da dívida pública, essencialmente pagamento de juros internos e externos, 23.875 milhões de meticais (355,3 milhões de euros), contra 16.510 milhões de meticais (245,6 milhões de euros) no mesmo período de 2022.

Trata-se, em seis meses, de 57,7% do total orçamentado pelo Governo para 2023 com estas rubricas, que é de 41.400 milhões de meticais (616 milhões de euros).

O valor gasto com juros da dívida pública no primeiro semestre, segundo o mesmo documento, é superior aos 17.657 milhões de meticais (262,6 milhões de euros) das despesas com a saúde, neste caso 38,7% do total orçamentado para o ano de 2023, ou com os 5.387 milhões de meticais (80,1 milhões de euros) de despesas com agricultura, também de janeiro a junho.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou em julho que o serviço da dívida pública - total de juros pagos e de capital reembolsado - custe este ano 2.268 milhões de dólares (2.018 milhões de euros) a Moçambique, praticamente o dobro face a 2022, equivalente a 11,8% do PIB.

Os dados constam de uma análise do FMI à dívida pública de Moçambique no período de 2022 a 2024, que prevê ainda, para o próximo ano, custos de 1.551 milhões de dólares (1.380 milhões de euros) com o serviço da dívida, equivalente a 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano.

Em 2022, o FMI estima que o serviço da dívida pública de Moçambique tenha custado quase 1.191 milhões de dólares (1.060 milhões de dólares), equivalente a 7,2% do PIB.

Ainda de acordo com os dados do FMI, Moçambique fechou o ano passado com uma dívida pública total superior a 18.016 milhões de dólares (16.032 milhões de euros), equivalente a 94,1% do PIB estimado, da qual 13.610 milhões de dólares (12.111 milhões de euros) contraídos externamente.

Segundo o FMI, a dívida de Moçambique é avaliada "como de alto risco, mas sustentável" em perspetiva, tendo em conta as receitas futuras com a produção de gás natural no país.

Já o Banco Mundial era credor no final de dezembro passado em quase 3.017 milhões de dólares (2.685 milhões de euros) e no mercado doméstico Moçambique contava com um endividamento superior a 4.406 milhões de dólares (3.921 milhões de euros).

Após uma recessão de 1,2% em 2020 e um crescimento do PIB de 2,4% em 2021, o FMI estima que a economia moçambicana tenha crescido 4,2% em 2022, admitindo ainda que esse crescimento possa aumentar para 7% este ano, enquanto o Governo prevê 5%.

