A instituição do mecanismo foi dada a conhecer pela vice-presidente do Banco Mundial para África Oriental e Austral, Victoria Kwakwa, durante um encontro com o ministro da Economia e Finanças, avançou em comunicado.

A conta será dotada com um montante de três mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros) e será destinado ao combate a "desastres naturais e aumento da resiliência nos países da África subsaariana mais propensos a choques climáticos de forma cíclica nos últimos cinco anos".

A nota assinala que o programa será desenhado com base numa iniciativa que está em implementação em Moçambique.

O mecanismo preconiza igualmente a criação de um seguro contra choques climáticos, por forma a promover a resiliência dos países beneficiários, acrescenta o comunicado.

Uma parte das verbas necessárias para o instrumento financeiro será assegurada através de recursos a disponibilizar pelo Estado.

