Os chefes de Estado falavam na Presidência da República, em Maputo, após um encontro entre as delegações oficiais dos dois países.

"Continuamos a convencer o setor privado japonês para investir em projetos estruturantes", frisou Nyusi.

O Presidente moçambicano avançou que gostaria de ver o empresariado nipónico envolvido na exploração de oportunidades de investimento nos transportes, agricultura, indústria e turismo, pelo potencial destas áreas de criar desenvolvimento e emprego.

Nyusi apontou ainda a importância da presença de capital japonês nos projetos de gás da bacia do Rovuma, onde o país está presente através da Mitsui no consórcio detentor da Área 1.

Referiu igualmente o financiamento do país asiático ao projeto de reabilitação do porto de Nacala, norte de Moçambique, e de uma central termoelétrica a gás na cidade de Maputo, sul do país.

"Ficou evidente que o Japão é de facto um importante parceiro de Moçambique", enfatizou o Presidente moçambicano.

Além da área económica, prosseguiu, Tóquio tem prestado apoio nos domínios da saúde, educação e formação técnico-profissional.

Por seu turno, o primeiro-ministro do Japão defendeu a intensificação do investimento privado do seu país em Moçambique, vincando a importância de "resultados concretos".

"O Japão continuará a apoiar o setor privado para a exploração de oportunidades concretas de negócios existentes em Moçambique", realçou Fumio Kishida.

Além das áreas tradicionais de cooperação bilateral, como o setor energético, Tóquio acordou com Moçambique a formação de quadros do país africano na gestão da sustentabilidade da dívida, fornecimento de equipamentos agrícolas e produção agroalimentar, acrescentou.

"Fiquei impressionado com o alto interesse do setor privado do Japão pelas oportunidades de negócios existentes em Moçambique", destacou Fumio Kishida.

O primeiro-ministro do Japão termina hoje em Maputo a sua primeira visita a África, desde que ascendeu ao cargo, num périplo que incluiu Egito, Gana e Quénia, com uma comitiva de empresários nipónicos.

PMA // JH

Lusa/Fim