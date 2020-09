Moçambique considera África do Sul "preponderante" para a retoma económica pós-covid-19

O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), maior organização patronal do país, considerou hoje a cooperação com a África do Sul "preponderante" para a retoma económica no pós-covid-19, manifestando vontade de reabertura completa das fronteiras.